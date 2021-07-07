BP наращивает добычу газа в азербайджанском секторе Каспия

Компания BP объявила о начале добычи газа в юго-восточном крыле месторождения "Шахдениз" азербайджанского сектора Каспийского моря в рамках реализации проекта "Шахдениз-2". Также британская нефтегазовая компания сообщила о завершении разработки планов давно запланированного бурения первой разведочной скважины на мелководье вокруг Апшеронского полуострова.

Как отмечает норвежское онлайн-издание Upstream, после ввода в эксплуатацию четырех скважин и соответствующих врезок в уже существующую инфраструктуру общий объем добычи газа на юго-восточном крыле месторождения "Шахдениз" вырос до 11,3 миллионов кубометров в сутки. На глубине около 540 метров также были установлены две поточные линии и многочисленные подводные сооружения, добавили в BP.

В компании ожидают, что добыча с юго-восточного крыла месторождения в полном объеме ожидается в третьем квартале 2021 года, что станет важной вехой для второй фазы добычи на месторождении "Шахдениз", которая началась в 2018 году. Добыча газа и конденсата на этом месторождении была начата в 2006 году консорциумом, в который входят британская BP, турецкая TPAO, малазийская Petronas, российская "Лукойл", иранская NICO, азербайджанская SOCAR и ЮГК Upstream.

В BP сообщили, что с месторождения "Шахдениз" ежесуточно добывается 58 млн кубометров газа и 85 тысяч баррелей конденсата, что делает его крупнейшим газовым месторождением страны. При этом продолжаются работы по вводу в эксплуатацию скважин на остальных флангах месторождения в рамках второй фазы добычи. В ВР ожидают, что вместе с объемом добычи с первой стадии общая добыча на месторождении "Шахдениз" при стабильном уровне добычи составит 26 млрд кубометров газа в год.

Бурение на мелководье

Согласно обновленному отчету об оценке воздействия на окружающую среду, компания также возобновила подготовку к ранее запланированному бурению трех разведочных скважин на мелководье Апшеронского полуострова в азербайджанском секторе Каспийского моря. Ожидается, что бурение первой скважины NKX01 на северо-восточном перспективном участке начнется в августе, тогда как ранее планировалось начать работы по бурению в первом квартале 2021 года.

Работы будут проводиться с использованием построенной в Казахстане самоподъемной плавучей буровой установки Satti, которая была передана в аренду Caspian Drilling Company - дочернему предприятию Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR). Эта платформа строилась в Казахстане на двух верфях в период с 2015 по 2019 год, а позже была передана Азербайджану для дальнейшей модернизации. Бурение еще двух скважин - QBDX01 в юго-восточной перспективной зоне и BHEX01 в западной перспективной зоне - также пройдет с использованием установки Satti.

В 2014 году компания BP подписала соглашение о разделе добычи по совместной разведке и разработке потенциальных месторождений на мелководье в акватории Апшеронского полуострова, которое охватывает территорию площадью около 1900 кв км.