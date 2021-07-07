Пашинян поблагодарил Россию за "Спутник V"

И. о. главы правительства Армении Никол Пашинян выразил благодарность российскому лидеру Владимиру Путин за поставку препарата "Спутник V".

"Хочу поблагодарить еще вас и за поддержку в доставках вакцины "Спутник V" в Армению. И, слава Богу, ситуация с коронавирусом в Армении довольно-таки хорошая. И на этом фоне уже появляется уже поток российских туристов в Армению. Это очень тоже хорошая новость", - отметил премьер-министр Армении.

Стоит отметить, что, помимо российского препарата от COVID-19, в Армении также зарегистрированы AstraZeneca и CoronaVac.