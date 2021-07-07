Ушел из жизни актер Роберт Дауни

В США на 86 году жизни скончался известный режиссер и актер Роберт Дауни-старший, сообщает издание New York Daily News со ссылкой на жену.

Отмечается, что Дауни-старший страдал синдромом Паркинсона более пяти лет. Он умер дома в Нью-Йорке.

Дауни-старший стал популярным после выхода картины "Патни Своуп" (1969). Среди других его известных работ – фильмы "Дворец Грисера" (1972), "Слишком много солнца" (1990).

Напомним, что его сын - тоже популярный американский актер Роберт Дауни-младший - снялся в ряде работ отца.