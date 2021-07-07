Путин проводит встречу с Пашиняном

Президент России Владимир Путин проводит в Москве встречу с и.о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном. Такое сообщение опубликовано на сайте Кремля.

В нем говорится, что российский лидер поздравил армянского коллегу с победой его партии "Гражданский договор" на внеочередных выборах в парламент, подчеркнув особую важность такого результата "для всех".

"Такие сложные, очень острые и чувствительные вопросы, которые нужно решать, решать можно только при обеспечении возможности эффективно работать. А для этого самое важное - иметь доверие народа", - пояснил Путин, указав, что результаты выборов стали свидетельством доверия армянского народа Пашиняну.

Президент РФ добавил, что в такие сложные времена, которые переживает сейчас Армения, это самое главное условие для дальнейшего развития страны.