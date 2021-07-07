Уже третий ковидный госпиталь открывают в Кабардино-Балкарии

Еще один, уже третий госпиталь для коронавирусных пациентов открывается в Кабардино-Балкарии, такое сообщение распространила пресс-служба главы республики.

Как заявил Казбек Коков на "муниципальном часе" с главами городов и районов КБР, эпидситуация в регионе не улучшается, число заразившихся растет, наблюдается тенденция к росту количества больных в реанимации.

"В этой связи принято решение по развертыванию третьего госпиталя на территории Кабардино-Балкарии на 200 коек", - цитирует его "Интерфакс-Юг".