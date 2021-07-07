Лавку "Братья Караваевы" могут закрыть за работу без QR-кодов

"Лавке Братьев Караваевых" на Тверском бульваре грозит временное закрытие за отсутствие системы QR-кодов, заявил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций Москвы Сергей Михайлов.

"ОАТИ совместно с полицией в ходе проведения ежедневных рейдов по соблюдению ограничительных мер, установленных указами мэра Москвы, было установлено, что заведением "Кулинарная Лавка Братьев Караваевых", расположенным по адресу Тверской бульвар 20, строение 4, осуществлялось обслуживание посетителей без предварительной проверки QR-кода", - приводит слова Михайлова РИА Новости.

Он также добавил, что внутри заведения находились и обслуживались посетители без QR-кодов.

Напомним, что за нарушение ограничительных мер заведению грозит штраф до 300 тыс рублей, за причинение вреда здоровью человека - до 1 млн рублей или закрытие на срок до 90 суток.