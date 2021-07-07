Главу Гориса освободили из-под стражи

Мэр Гориса (Сюникская область Армении) Аруш Арушанян, задержанный сегодня днем, освобожден из-под стражи. Об этом сообщил его адвокат Эрик Алексанян.

"Арушанян не был задержан, его просто доставили в полицию, допросили в качестве свидетеля, но фактически он остается в статусе подозреваемого", - цитирует его Sputnik Армения.

Защитник добавил, что градоначальник отказался давать показания.

Напомним, в отношении Арушаняна открыто уголовное дело о подкупе избирателей на внеочередных выборах в парламент, состоявшихся 20 июня.