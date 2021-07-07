Морковь за полгода подорожала на 147% в России

Морковь в России с начала года выросла в цене почти в 2,5 раза (на 147%), следует из опубликованных сегодня данных Росстата.

На прошлой неделе, с 29 июня по 5 июля, этот овощ дорожал медленнее, чем ранее, но все же цена на него увеличилась на 5,4%. На неделе с 22 по 28 июня стоимость моркови подскочила на 7,67%.

Зато наконец начал дешеветь картофель: цены на него упали на 3,2%, до этого они росли на протяжении 35 недель подряд, в том числе на неделе 22-28 июня - на 3,39%.