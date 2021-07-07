В Карачаево-Черкесии усилят масочный режим

Глава КЧР Рашид Темрезов призвал усилить контроль за соблюдением масочного режима из-за роста заболеваемости COVID-19.

"За последние две недели количество ежедневно регистрируемых случаев инфицирования COVID-19 в Карачаево-Черкесии возросло в два раза. Почти в два раза увеличилось и количество госпитализированных в ковидные госпитали", - написал Темрезов на своей странице в Instagram.

Глава КЧР также подчеркнул необходимость придерживаться всех эпидемиологических мер, а также попросил граждан воздержаться от посещения массовых мероприятий.

"Поручил усилить контроль за соблюдением масочного режима в местах массового скопления людей и общественном транспорте, а также инспектировать соблюдение предписаний Роспотребнадзора в организациях и предприятиях общепита, торговли, бытовых услуг", - добавил Темрезов.