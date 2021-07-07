Забастовка парализовала две угольные шахты в Грузии

Добыча угля на шахтах в Ткибули (регион Имерети) приостановлена уже на протяжении нескольких дней из-за забастовки, сообщил президент Профсоюза работников металлургической, горной и химической промышленности Грузии Тамаз Долаберидзе.

По его словам, акция протеста на шахтах Миндели и Дзидзигури стартовала 3 июля. "Забастовка началась с инициативы 400 человек, которые не добывают уголь, но обеспечивают его вывоз на поверхность. Из-за этого обе шахты парализованы, и добывать уголь нет смысла, пока не будет решен вопрос с его вывозом", - цитирует Долаберидзе Sputnik Грузия.

Он уточнил, что бастующие добиваются фиксированного повышения заработной платы на 300 лари ($95,5) и отмены действующей бонусной системы, при которой надбавка к зарплате составляет не более 30-40 лари (примерно $9,5-13). Руководство горнодобывающей компании "Сакнахшири" оценивают требования рабочих как необоснованные и заявляют, что доходы компании при текущем уровне добычи не позволяют поднимать зарплаты.