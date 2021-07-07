Таджикистан попросил помощи ОДКБ в связи с Афганистаном

Таджикистан нуждается в помощи союзников по ОДКБ в связи с вызовами из Афганистана, сообщил постоянный представитель республики при организации Хасан Султонов на заседании ее постоянного совета.

Он пояснил, что Таджикистан, обладая самой протяженной границей с Афганистаном, делает все необходимое для сдерживания ситуации и противодействия угрозам из этой страны.

"Но учитывая складывающуюся в регионе ситуацию, а также то, что отдельные участки границы с Афганистаном находятся в труднодоступной горной местности, в одиночку справиться с этой задачей представляется сложным", - цитирует дипломата РИА Новости.

Душанбе считает, что текущая ситуация нуждается в "адекватном реагировании" ОДКБ, подразумевающем в том числе меры по усилению защиты южных границ.

Султонов напомнил о решении Совета коллективной безопасности от 23 сентября 2013 года "Об оказании помощи Республике Таджикистан в укреплении таджикско-афганской границы" и призвал страны-участницы организации внести свою лепту в полную реализацию этого документа.