Метро погрузилось в темноту в Ташкенте

Проблемы, связанные с неполадками в энергоснабжении, были зафиксированы сегодня в Ташкентском метрополитене, сообщили в его администрации.

С 12:55 до 13:05 на станциях Чиланзарской, Юнусабадской и Узбекистанской линий погасло освещение, встали эскалаторы.

"Однако движение поездов не прекращалось, так как электроснабжение, обеспечивающее движение поездов, отдельное", - цитирует сообщение администрации Газета.uz.

Руководство метрополитена принесло пассажирам извинения за причиненные неудобства.

Ранее Минэнерго Узбекистана предупредило, что в некоторых регионах возможны кратковременные отключения электричества из-за утечки на газопроводе, поставляющем топливо на Навоийскую теплоэлектростанцию.