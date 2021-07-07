Российский врач предупредил о коварстве дельта-штамма коронавируса

Дельта-штамм коронавируса обладает опасной особенностью: вначале болезнь может протекать легко, но через несколько дней человеку может понадобиться госпитализация, рассказал на пресс-конференции врач-инфекционист Евгений Тимаков.

По его словам, если упустить время в начале заболевания и не оказать пациенту стартовой терапии, то велик риск, что "он может попасть в больницу после видимого периода благополучия, на 7-8 день после начала болезни", передает РИА Новости.

Это связано со способностью "дельты" обходить иммунные барьеры человека, пояснил инфекционист: организм часто не воспринимает новый штамм как настоящую инфекцию и иммунитет не дает своевременной реакции.