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Работницу трех компаний в КБР осудили за хищение более 4 млн рублей

Работницу трех компаний в КБР осудили за хищение более 4 млн рублей

Суд в Кабардино-Балкарии вынес приговор главбуху трех организаций за хищение денежных средств у своих работодателей, сообщает прокуратура региона.

Было установлено, что бухгалтер ООО "Милетто", ООО "Планета развлечений" и ООО "ЮгАгросервис" совершила ряд операции по безналичному перечислению денег, которые принадлежали организации на банковский счет другого лица.

В результате банковских махинаций женщина похитила более 4 млн рублей.

Бухгалтера обвиняли по части 4 статьи 159 УК РФ ("мошенничество"). Ее приговорили к двум годам колонии общего режима.

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Вестник Кавказа

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