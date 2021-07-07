Работницу трех компаний в КБР осудили за хищение более 4 млн рублей
Суд в Кабардино-Балкарии вынес приговор главбуху трех организаций за хищение денежных средств у своих работодателей, сообщает прокуратура региона.
Было установлено, что бухгалтер ООО "Милетто", ООО "Планета развлечений" и ООО "ЮгАгросервис" совершила ряд операции по безналичному перечислению денег, которые принадлежали организации на банковский счет другого лица.
В результате банковских махинаций женщина похитила более 4 млн рублей.
Бухгалтера обвиняли по части 4 статьи 159 УК РФ ("мошенничество"). Ее приговорили к двум годам колонии общего режима.
Вестник Кавказа
в InstagramПодписаться