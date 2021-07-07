Гумпомощь для пострадавших от подтоплений начали собирать на Кубани

Пункты сбора гуманитарной помощи заработали в пострадавших от ливней и подтоплений районах Кубани, такое сообщение распространил оперативный штаб по краю.

"После продолжительных осадков в некоторых районах края горные реки вышли из берегов и подтопили сотни домов, местные жители остались без крова, продуктов питания и предметов первой необходимости", - цитирует его "Интерфакс-Юг".

Гуманитарную помощь можно сдать в Горячем Ключе и Славянске-на-Кубани, еще три пункта открыты в Туапсинском районе. Деньги для пострадавших от разгула стихии будут собирать и в храмах Краснодара.