ЕС выделит дополнительные средства для Грузии

Грузия получит от ЕС 3,9 из 17 млрд евро на улучшение экономического положения, заявил еврокомиссар по вопросам политики соседства и расширения Оливер Вархей на встрече с главой правительства Грузии Ираклием Гарибашвили.

"Мы готовы мобилизовать 17 млрд евро для стран Восточного партнерства, из которых 2,3 млрд будет грант, а остальное в виде проектов и инвестиций, для которых мы привлекли средства у международных финансовых институтов – Европейского инвестиционного банка и Европейского банка реконструкции и развития. Наша цель помочь странам улучшить экономическое и социальное положение", - приводит слова Вархей "Спутник-Грузия".

В свою очередь, грузинский премьер подчеркнул, что из 3,9 млрд, выделенных в рамках программы, 1,715 млрд являются грантом, остальное - кредиты.