Главу армянского города задержала полиция

Мэр Гориса (Сюникская область Армении) Аруш Арушанян был задержан сегодня вечером, об этом написал на своей странице в Facebook адвокат Роберт Айрапетян.

Никаких деталей юрист не сообщил, заявив лишь о факте задержания, передает Sputnik Армения.

О том, что его может задержать полиция, Арушанян говорил журналистам сегодня днем.

Ранее Следственный комитет Армении сообщил, что чиновник обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, соучастии в незаконном предпринимательстве, самоуправстве и еще по двум статьям УК РА.