Голикова: ограничения не коснутся учреждений образования

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что связанные с пандемией COVID-19 новые ограничения по массовым мероприятиям не коснутся образовательных и культурных учреждений.

"Это ограничение по массовым мероприятиям не коснется учреждений образования и культуры", - приводит слова Голиковой РИА Новости.

Голикова отметила, что создан проект-постановление с критериями оценки эпидемиологической обстановки, на основе которых региональному руководству необходимо принять решение о проведении массовых мероприятий.

На основании оценки главными санитарными врачами будет проводится расчет и по результатам этого приниматься обоснованное решение в качестве рекомендации регионам о введении того или иного уровня проведения массовых мероприятий", - сказала она.