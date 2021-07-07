В Дагестане мошенницы предстанут перед судом

Завершены расследования уголовных дел в отношении троих жительниц Бабаюртовского района. Их обвиняют в мошенничестве в крупном размере, сообщает пресс-служба СКР Дагестана.

В 2019 году женщины были приняты в "Комплексный центр социального обслуживания населения в муниципальном образовании "Бабаюртовский район". Их задачей являлось выявление пожилых граждан и инвалидов, проживающих на территории обслуживания, нуждающихся в социальной помощи.

"Однако обвиняемые фактически свои обязанности не выполняли, а на основании подложных расчетно-платежных ведомостей, составленных инспектором отдела кадров центра социального обслуживания населения, им незаконно выплачена заработная плата в размере 80 000, 230 000 и 250 000 соответственно", – сказано в сообщении.

Отмечается, что уголовные дела с обвинительными заключениями направлены в суд для рассмотрения по существу, на имущество аферисток наложен арест.