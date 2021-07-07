Ливень и шквал стремительно надвигаются на Симферополь

Опасная погода ожидается в ближайшее время в Симферополе, такое штормовое предупреждение опубликовано на сайте ГУ МЧС по Крыму.

В нем говорится, что, по информации республиканского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие 1-2 часа и до конца суток в столице региона ожидаются сильный ливень, гроза и град, а также шквал со скоростью 20-25 м/с.

ГУ МЧС по Крыму подчеркивает, что в связи с непогодой высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, есть угроза жизни и здоровью населения. Поэтому граждан просят соблюдать меры безопасности.