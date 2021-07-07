Волгоградские "бизнесмены" попытались заработать на контрафактной икре

Волгоградские правоохранители возбудили уголовное дело в отношении двух жителей города, подозреваемых в незаконном обороте икры краснокнижных рыб, - сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

В мае двое местных жителей, не имея лицензии, приобрели в Хабаровском крае более 100 кг икры осетровых пород и два вида рыбы, а также 9,5 кг щучьей икры, отдав за все почти 1 млн рублей, и планировали хорошо заработать, перепродав деликатесы в магазинах города Волжский, однако по прибытии в город их грузовой автомобиль был задержан сотрудниками ФСБ и полиции, - передает "Интерфакс".

Горе-бизнесменам предьявлено обвинение в незаконном обороте особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ, совершенном группой лиц по предварительному сговору, вскоре они предстанут перед судом.