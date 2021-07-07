Евро-2020: анонс полуфинала Англия - Дания

Накануне на чемпионате Европы по футболу определился первый финалист. Им стала сборная Италии, обыгравшая в серии послематчевых пенальти команду Испании.

В среду за право выйти в финал Евро-2020 сразятся сборные Англии и Дании. Матч пройдет на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Начало – в 22:00 (мск).

Англия вышла в плей-офф с первого места в группе D, где ее соперниками были команды Хорватии (1:0), Шотландии (0:0) и Чехии (1:0). Англичане при этом установили антирекорд чемпионатов Европы, забив в трех матчах группового этапа всего два гола. Никогда ранее в истории турнира сборная, занявшая первое место в своей группе, не забивала так мало мячей.

В 1/8 финала соперником английской команды была сборная Германии. Встреча завершилась в пользу англичан со счетом 2:0. Победу команде Гарета Саутгейта принесли точные удары полузащитника Рахима Стерлинга и нападающего Харри Кейна.

В 1/4 финала сборная Англии нанесла разгромное поражение Украине (4:0). Двумя голами отметился Харри Кейн, еще по одному мячу записали на свой счет защитник Харри Магуайр и полузащитник Джордан Хендерсон. Забив украинской команде четыре гола, подопечные Гарета Саутгейта одержали самую крупную победу в финальных турнирах Евро. Четыре забитых мяча – лучший результат для сборной Англии в плей-офф крупных турниров с финала чемпионата мира 1966 года. Англичане также стали первой командой в истории чемпионатов Европы, которой удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности в первых пяти матчах турнира.

Датчане вышли в 1/8 финала в самый последний момент, став первой командой в истории, которой удалось пробиться в плей-офф Евро после двух стартовых поражений. В первом туре в группе B датская сборная уступила Финляндии (0:1), затем проиграла Бельгии (1:2), а в заключительном туре разгромила Россию (4:1) и вошла в четверку лучших команд, занявших третьи места в своих квартетах.

В 1/8 финала соперником Дании была сборная Уэльса. В первой половине встречи датчане лишь раз огорчили голкипера валлийской команды, а во втором тайме отправили в сетку ворот соперника еще три мяча.

В 1/4 финала сборная Дании встречалась с командой Чехии. Датчане обеспечили себе комфортное преимущество уже в первом тайме. На 5-й минуте отличился полузащитник Томас Дилэйни, а на 42-й минуте – нападающий Каспер Дольберг. В начале второй половины нападающий сборной Чехии Патрик Шик сократил отставание в счете, однако на большее чехов не хватило.

История противостояния сборных Англии и Дании насчитывает 21 встречу. Англичане одержали победу в 12 матчах, датчане - в четырех. Еще 5 матчей завершились вничью.

Датчане в предстоящей игре не смогут рассчитывать на свою главную звезду Кристиана Эриксена. Напомним, 29-летний полузащитник потерял сознание во время матча против Финляндии. Выбежавшие на поле медики использовали дефибриллятор, чтобы спасти Кристиана. Эриксен пришел в себя на поле, но его все равно госпитализировали. После нескольких обследований было решено установить игроку имплант – кардиовертер-дефибриллятор (ИКД). 18 июня лидер датской сборной успешно перенес операцию по установке ИКД.

Тренерский штаб англичан сможет выставить на сегодняшний матч оптимальный состав. Полузащитник Букайо Сака полностью залечил небольшое повреждение, полученное на тренировке перед матчем с Украиной, и готов сыграть.

Победитель матча Англия - Дания в финале Евро сразится со сборной Италии. Главный матч турнира пройдет 11 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 (мск).