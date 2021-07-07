Голикова оценила меры по борьбе с коронавирусом в Москве и России

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила о том, что в Москве наблюдается некоторое снижение случаев заболеваемости коронавирусом нового типа.

По ее словам, это стало возможным благодаря реализуемым ограничительным мерам и достаточно высоким темпам вакцинации населения. "И мы считаем, что эти меры нужно обязательно продолжать", - сказала она в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства России.

Далее она отметила, что в целом по России ситуация с распространением заболевания остается достаточно напряженной – за неделю зарегистрировано 162,4 тыс случаев заболевания. "Эпидемиологическая ситуация в Российской Федерации остается достаточно напряженной. По итогам прошедшей недели у нас зарегистрированы 162,4 тысячи случаев заболевания", - сказала она.

Также Голикова отметила, что темпы вакцинации в стране в среднем выросли более чем в 1,8 раза. Первый компонент вакцины получили более 27 млн человек, два – 18,5 млн.