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Карачаево-черкесские "археологи" копали древний курган экскаватором

Карачаево-черкесские &quot;археологи&quot; копали древний курган экскаватором

Два доморощенных "археолога" из карачаево-черкесской станицы Сторожевой не придумали ничего лучше, как проводить нелегальные раскопки древнего кургана при помощи экскаватора, - говорится на сайте прокуратуры КЧР.

В январе 2021 года обвиняемые в Урупском районе повредили экскаватором культурный слой на кургане, который является погребальным сооружением. Разрешительных документов на раскопки у них не было, во время работы они были задержаны, - передает "АиФ-Ставрополье".

Теперь им может грозить штраф до миллиона рублей или лишение свободы на срок до шести лет, - добавили в прокуратуре региона.

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