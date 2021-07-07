Международные резервы России в июне упали на 2,26%

Российские международные резервы на 1 июля 2021 года составили $591,529 млрд, что на 2,26% (или $13,703 млрд) ниже аналогичного показателя начала июня, проинформировали в Центробанке России.

Напомним, что международные резервы РФ на 1 июля 2020 года составляли $568,872 млрд.

За отчетный месяц валютные резервы упали на 1%, составив $461,089 млрд. падение цены на монетарно золото составило 6,49% - до $130,440 млрд, сообщает регулятор.