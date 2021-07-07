Хабиб Нурмагомедов приедет в Киргизию на турнир своего промоушена

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов посетит в августе Киргизию, где пройдет турнир его промоушена Eagle Fighting Championship (EFC).

В главном событии вечера чемпион организации Руслан Яманбаев будет защищать титул в поединке с Бусурманкулом Абдибаитом из Киргизии. Турнир будет проходить 3 августа в Иссык-Куле, передает Чемпионат.com.

Ранее Нурмагомедов также посетил турнир EFC, проходивший в Казахстане.

Напомним, 24 октября 2020 года на турнире UFC 254 в Абу-Даби Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в легкой весовой категории (до 70,3 кг), победив американца Джастина Гэтжи удушающим приемом во втором раунде. После боя Хабиб объявил, что завершает карьеру бойца. На профессиональном уровне он одержал 29 побед в 29 поединках. В конце марта президент UFC Дана Уайт подтвердил, что Хабиб Нурмагомедов официально завершил спортивную карьеру.