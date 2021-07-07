Объездная дорога разгрузит Алушту

В Крыму построят объездную дорогу в обход Алушты, - сообщил вице-премьер правительства Крыма Евгений Кабанов.

"В перспективах у нас строительство дороги от Перевального до Алушты с обходом Алушты. Сейчас прорабатывается несколько вариантов, которые дадут нам возможность убрать транзитный поток из центра Алушты и разгрузить город", – цитирует Кабанова Крыминформ.

Сейчас в Крыму ведется проектирование юго-восточного обхода Симферополя, который соединит трассу "Таврида" с дорогой на Южный берег Крыма.