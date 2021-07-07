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Выпускники медучреждений Ставрополья придут работать в местные больницы

Выпускники медучреждений Ставрополья придут работать в местные больницы

В этом году в больницы Ставропольского края придут работать порядка 300 выпускников медицинских вузов, говорится в сообщении на сайте регионального Минздрава.

"Сейчас без пяти минут молодые специалисты сдают последние экзамены и после получения дипломов готовы ехать на работу в больницы и поликлиники края", - сообщили в ведомстве.

В 2020 году в региональных больницах приступили к работе 108 молодых медиков, отучившихся по целевому направлению.

Всего, согласно предварительной информации, за период с 2020 по 2025 годы в медучреждения края придут работать 1650 молодых врачей, прошедших целевое обучение.

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Вестник Кавказа

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