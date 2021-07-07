Дагестанский чиновник пойдет под суд за служебный подлог

Начальник отдела культуры администрации Унцукульского района ответит в суде за фиктивное трудоустройство дочери, в результате которого она незаконно получила зарплату в общей сумме 970 тыс. рублей, сообщили «АиФ Дагестан» в пресс-службе республиканского управления СК России.

В июле 2016 года обвиняемый подписал приказ о приеме своей дочери на должность художественного руководителя муниципального ансамбля, и по январь 2020 года он вносил в табеля учета рабочего времени ложные сведения о ее работе, зная, что обязанности худрука ансамбля она не выполняет.

"Всего за указанный период женщине незаконно начислена заработная плата на общую сумму около 970 тыс рублей. Принятыми в ходе следствия мерами обеспечено полное возмещение ущерба, причиненного муниципальному бюджету", – говорится в сообщении, передает "АиФ-Дагестан".

Чиновнику уже предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями) и служебном подлоге, а возбужденное в отношении него уголовное дело направлено в суд.