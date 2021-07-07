Ливень затопил Владикавказ

Ливневые дожди подтопили улицы Владикавказа, ливнеприемники североосетинской столицы не смогли обеспечить защиту столичных улиц от потоков воды. Об этом сообщили в администрации местного самоуправления города.

"Улицы подтопило на время ливня из-за того, что ливнеприемники города не справлялись с большим количеством осадков", - говорится в сообщении пресс-службы администрации.

По словам местных жителей, на проезжей части улиц вода достигает окон легковых автомобилей. Сейчас в городе затруднено движение, самые большие пробки образовались на улицах Маркова, Ленина, Кутузова, передает ТАСС.

Согласно прогнозам синоптиков, дожди продлятся до конца суток 8 июля и ночью и утром 9 июля. Также в республике прогнозируются гроза, град, усиление ветра до 25 м/с. Также не исключен подъем уровня воды.