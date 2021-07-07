На Кубани вышла в свет книга барона Тарнау о Кавказе

Курорт "Роза Хутор" и Издательский дом Мещерякова выпустили книгу "Путешествие на Кавказ. Воспоминания русского офицера", которая была издана в рамках программы, призванной сохранить культурное наследие Кавказского Причерноморья.

Книга "Путешествие на Кавказ. Воспоминания русского офицера" основана на документальном произведении "Воспоминания кавказского офицера", опубликованного в "Русском вестнике" в 1864 году: ее автор - барон Федор Торнау, участник Кавказской войны, который в качестве разведчика первым проник в район современного Большого Сочи, во время одной из экспедиций попал в плен и два года жил среди горцев, после чего изложил свои приключения в мемуарах, - передает портал Юга.ру.

Заметки Торнау - единственный источник о некоторых народах-переселенцах, их быте и нравах. В книге Торнау есть и первые подробные описания "долины Мдзимты" - места, где сейчас расположен курорт "Роза Хутор".

Книга представляет собой иллюстрированное, адаптированное издание, адресованное широкому кругу читателей.