Убийство президента Гаити могло быть организовано из-за рубежа

Президент Гаити Жовенель Моиз был смертельно ранен в результате вооруженного нападения. Его резиденция была атакована сегодня ночью. Некоторые из нападавших, согласно заявлению и.о. главы кабмина Гаити Клода Жозефа, говорили по-испански, несмотря на то, что официальные языки в стране — гаитянский, креольский и французский. Этот факт, по мнению специалиста по Латинской Америки, профессора кафедры американских исследований СПбГУ, доктора исторических наук Лазаря Хейфеца, намекает на внешний след в демонстративном убийстве президента. Эксперт назвал Гаити самой несчастной страной Латинской Америки и Карибского бассейна с трагической судьбой. Здесь царит нищета и упадок. В тоже время Жовенель Моиз по местным меркам был далеко не бедным президентом, но за его убийством может стоять всё, что угодно.