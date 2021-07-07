КБР предупредили о приближении непогоды

Ливни с ураганным ветром прогнозируют в Кабардино-Балкарии в ближайшие три дня. В связи с этим в регионе будет действовать штормовое предупреждение.

В МЧС по региону не исключили, что ливневые дожди приведут к подъему уровня воды в реках.

"По данным Гидрометцентра КБР, до конца суток 7, 8 и 9 июля местами по территории Кабардино-Балкарской Республики ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 23 м/с", - приводит сообщение экстренного ведомства ТАСС.