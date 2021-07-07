Кубанские спасатели вызволили из горного плена шестнадцать туристов

Кубанские спасатели обнаружили и вернули в базовый лагерь 16 туристов, потерявшихся в горах Геленджика, - сообщили в пресс-службе администрации города-курорта.

Накануне спасателям поступила информация о том, что три группы туристов не вернулись на базу "Куаго" возле Широкопшадской Щели. На место выехали спасатели и волонтеры, за это время работникам базы отдыха удалось обнаружить двоих взрослых и двух детей. Прибывшие спасатели разбились на три поисковые группы и отправились на поиски остальных заблудившихся.

"Живых и невредимых туристов нашли в двух часах ходу от базы. Оказалось, что люди попали в природную ловушку: они взобрались на горный уступ, но путь отхода им отрезала река, уровень которой из-за дождей резко поднялся. Туристы разожгли на горном уступе костер и грелись в ожидании спасателей. Специалисты оперативно оценили ситуацию и разработали план, вследствие которого все 16 потерявшихся туристов были спасены и доставлены к месту дислокации - на базу "Куаго", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Вся спасательная операция заняла 18 часов, - добавили в МЧС региона.