Юг Грузии потрясло на 3,1

Землетрясение магнитудой 3,1 произошло у села Самеба в регионе Квемо Картли. Село расположено в 26 км от города Дманиси. Эпицентр находился на глубине девяти километров.

В Национальном центре сейсмического мониторинга отметили, что подземные толчки фиксировались в 15:08 по местному времени.

Ранее сообщалось, что подземные толчки магнитудой около трех на этой территории были зафиксированы вчера ночью, а также 15, 18 и 25 июня, и 1 июля, напоминает Sputnik Грузия.