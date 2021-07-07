Новым спонсором "Ахмата" стал Macron

Итальянская компания Macron стала новым техническим спонсором грозненского футбольного клуба "Ахмат". Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте команды.

Соглашение о сотрудничестве подписано сроком на три года. Работа над дизайном формы на сезон 2021/22 уже началась.

"Мы рады приветствовать нашего нового технического спонсора – компанию Macron, чья продукция отличается высоким качеством, технологичностью, современным дизайном и исключительным индивидуальным подходом", - заявил в интервью клубной пресс-службе генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров.

Напомним, предыдущим техническим спонсором "Ахмата" была компания Adidas.