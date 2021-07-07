В Крыму справились с последствиями подтоплений

Последствия подтоплений в Крыму практически устранены, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Таким образом, по словам главы региона, отдыху туристов на полуострове ничего не мешает.

"В Крыму последствия подтоплений в пострадавших регионах практически ликвидированы, туристическая инфраструктура значительно не пострадала. Отдыху гостей республики ничего не мешает", - написал он в соцсети "ВКонтакте".

Ранее сообщалось, что сбор урожая зерновых оказался под угрозой в результате ливневых дождей. Об угрозе предупреждал вице-премьер – министр сельского хозяйства региона Андрей Рюмшин.