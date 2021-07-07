Улица в крымских Саках ушла под воду после ливня

Сегодня после сильного ливня ушла под воду целая улица курортного города Саки на западе Крыма, - сообщил глава городской администрации Александр Овдиенко.

"У нас после сильного ливня подтоплена улица, на ней более всего пострадали четыре домовладения, которые оказались в эпицентре. Жертв и разрушений нет, но уровень воды после ливня в отдельных местах города по грудь человеку. Принимаются меры для сброса воды", - рассказал Овдиенко, передает "Интерфакс".

Напомним, Саки – крымский курортный город, известный своими лечебными грязями.