Армения приступила к регулярным обстрелам Азербайджана

Сегодня, 7 июля, в районе 13:40 (12:40 мск) подразделения Вооруженных сил Армении с позиций близ села Колагир Бердского района Армении подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции армии Азербайджана в направлении села Гаралар Товузского района, - говорится в сообщении министерства обороны Азербайджана, опубликованном на его официальном сайте.

Погибших и раненых среди личного состава азербайджанской армии нет, сейчас ситуация в этом направлении стабильна, оперативная обстановка находится под контролем подразделений армии Азербайджана, - говорится в сообщении.

Накануне в районе 17:50 (16:50 мск) незаконные армянские вооруженные отряды, находящиеся на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворческие силы, также подвергли обстрелу подразделения армии Азербайджана, дислоцированные в районе села Алиагалы Агдамского района, ранив азербайджанского военнослужащего, старшего гизиря Сакита Дадашова, который был привлечен к работам по благоустройству дорог. Раненому была оказана первая медицинская помощь, и он был эвакуирован в военный госпиталь.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко, обстрелы продолжаются и после победы партии Никола Пашиняна на внеочередных парламентских выборов потому, что Ереван почти не контролирует то, что происходит в армии.

"Сейчас не существует жесткого централизованного контроля над армянской армией со стороны официального Еревана. Пока был период политической нестабильности – а он, кстати, не завершен до конца, поскольку Пашинян все еще и. о. и правительство Армении не сформировано – отдельные представители реваншистов среди армянских военнослужащих устраивали подобного рода провокации, фактически бесконтрольные и ненаказуемые со стороны властей. Это продолжается и по сей день", - прежде всего сказал он.

"Кроме того, можно заключить, что в настоящее время у армянских военнослужащих проходит тот шок, который они испытали после капитуляции. Сегодня у определенного рода военных в Армении снова чешутся руки поупражняться в стрельбе по азербайджанским позициям. Это очень опасная политика, и ее необходимо пресекать. В первую очередь, Николу Пашиняну следует обеспечить жесткую вертикаль управления вооруженными силами, где должны действовать запреты на подобного рода провокационные действия, а если запрет нарушен, должно следовать наказание со стороны армянского военного командования", - призвал Игорь Коротченко.

"Не будем также забывать, что среди армянских командиров, генералов значительная часть – это сторонники националиста Роберта Кочаряна. Поэтому мы можем говорить, что на данный момент Пашинян частично утратил контроль над происходящим в стране, в частности, в вооруженных силах. Будем рассчитывать, что после повторного вступления его в должность премьер-министра какой-то порядок будет наведен", - заключил главный редактор журнала "Национальная оборона".