Нани Брегвадзе отметит юбилей сольным концертом

Легендарная грузинская певица Нани Брегвадзе даст сольный концерт на свой 85-летний юбилей, аккомпанировать артистке будет пианист, дирижер и композитор Николоз Рачвели.

Концерт пройдет в поместье князей Чавчавадзе в селе Цинандали (регион Кахети) 21 июля.

Нани Брегвадзе родилась в 1938 году в Тбилиси в музыкальной семье, с шести лет она пела русские романсы и песни. В

Сценическую деятельность она начала в 1956 году, в 1961 году закончила Тбилисскую государственную консерваторию им. Вано Сараджишвили.

В 1959-1964 годах была солисткой ансамбля "Реро", затем пела в ансамбле "Орэра", а с 1980 года начала сольную карьеру.