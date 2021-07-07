Защитник сборной Грузии по футболу переберется в Данию
Защитник сборной Грузии по футболу и донецкого "Шахтера" Давид Хочолава продолжит карьеру в Дании.
Игрок подписал контракт с "Копенгагеном", говорится в сообщении на сайте датского клуба.
Соглашение 28-летнего защитника с "Копенгагеном" рассчитано на четыре года.
Напомним, последние четыре сезона Хочолава защищал цвета донецкого "Шахтера". За это время он провел за "горняков" 83 матча во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами.
Вестник Кавказа
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