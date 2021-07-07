Ингушские депутаты-прогульщики станут фигурантами местных СМИ

Власти Ингушетии будут размещать данные о депутатах, прогуливающих заседания регионального парламента, на сайте Народного собрания республики и в местных СМИ, что предусмотрено законом о внесении изменений в закон о статусе депутата Народного собрания, подписанным главой региона Махмудом-Али Калиматовым.

"В рамках внесенных главой региона изменений в закон информация о систематическом отсутствии депутата Народного собрания на заседаниях будет публиковаться в официальном печатном издании или размещаться на официальном сайте парламента. В случае необходимости эта информация будет доводиться до сведения избирателей через средства массовой информации", - сообщили в пресс-службе главы региона, передает "Это Кавказ".

Закон вступит в силу уже 15 июля, а применяться начнет с начала осенней сессии парламента, - говорится в сообщении.

Напомним, действующий состав Народного собрания Ингушетии, избранный в сентябре 2016 года, состоит из 32 депутатов.

