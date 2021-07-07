Forbes: богатейшие госслужащие нарастили капитал

Согласно рейтингу, опубликованному журналом Forbes, список богатейших слуг народа, в том числе депутатов, обновился на треть.

Общий доход ста госслужащих составил 75,9 млрд рублей, что на 10,1 млрд больше по сравнению с 2020 годом.

Первую строчку рейтинга занял президент УК "Южуралзолото" и депутат законодательного собрания Челябинской области Константин Струков.

В группе руководителей субъектов с рекордными доходами вошли глава Чечни Рамзан Кадыров, губернатор Брянской области Александр Богомаз, а также президент Татарстана Рустам Минниханов.

Кроме того, в рейтинг попали вице-премьер Татьяна Голикова и заммэра Москвы Максим Ликсутов.