Курортам Кубани следует смягчить требования к туристам – Ростуризм

Властям Кубани необходимо разрешить приезжать туристам с отрицательным результатом ПЦР-тестирования, - сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

"Отмены броней на август в Краснодарский край продолжаются, однако многие туристы надеются на смягчение ограничений. Очевидно, что менять планы за месяц до отпуска сложно - это и организационные вопросы, и вопросы, связанные с возвратом средств. Это, конечно, и серьезные убытки для бизнеса", - сказала Догузова, цитирует ее ТАСС.

Ростуризм по-прежнему придерживается позиции, что необходимо дать людям возможность приезжать на отдых в Краснодарский край и с отрицательным ПЦР-тестом, и Ростуризм уже обратился с этой просьбой к губернатору региона Вениамину Кондратьеву, - добавила Догузова.