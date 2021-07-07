Главный эпидемиолог Грузии заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в стране

В Грузии ухудшается эпидемиологическая ситуация, связанная с распространением коронавируса COVID-19. Об этом сообщил глава Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе.

"К сожалению, в последние дни эпидемиологическая ситуация ухудшается. Мы были на плато, и вот уже неделю все показатели, количество новых случаев инфицирования, показатель положительности выявления коронавируса растет", - поведал он.

По словам Гамкрелидзе, единственным способом предотвратить это является массовая вакцинация. "Поэтому я еще раз призываю население обязательно привиться от COVID-19", - цитирует эпидемиолога "Грузия Online".

На сегодняшний день в Грузии зарегистрировано 372 685 случаев заражения коронавирусом. Побороть инфекцию сумели 356 780 человек, умерли - 5394.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 184 млн, из них более 3,9 млн человек скончались. В России выявлено 5 682 634 случая заражения.