Чем закончатся дипломатические игры Вашингтона, Москвы и Пекина

За последний месяц в отношениях трех великих держав - США, России и Китая - произошел целый ряд значительных событий. 16 июня президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден провели саммит в Женеве. Англоязычная газета Гонконга South China Morning Post отмечает, что некоторые наблюдатели истолковали готовность Байдена встретиться с Путиным как желание Вашингтона отделить Россию от Китая. Но вряд ли Байден хочет вбить клин в между Москвой и Пекином. Он понимает, что РФ и КНР не станут жертвами тактики ”разделяй и властвуй”.

Вместо безнадежных попыток усилить соперничество между Москвой и Пекином, новая стратегия США заключается в стабилизации отношений с Россией, чтобы сосредоточиться на противодействии Китаю. Успех американской политики ”стабилизации России” не гарантирован, но возможен. В первую очередь потому, что у России, по всей видимости, меньше стремления к конфронтации с Западом, чем это было в 2010-х годах. Саммит Байдена и Путина можно рассматривать как попытку заключить пакт о ненападении. Пока рано говорить об успехе этих усилий, но, похоже, в Вашингтоне появилось желание пойти на сделку с Россией.

Во-первых, Байден и Путин выступили с заявлением о стратегической стабильности.

Во-вторых, они обсудили кибербезопасность и, возможно, достигли договоренности не взламывать критически важную инфраструктуру друг друга.

В-третьих, Вашингтон, скорее всего, пока отказался от идеи принятия Украины в НАТО и рассматривает возможность оставить ее в качестве буферного государства, чтобы устранить самое опасное разногласие с Россией.

Китаю Байден не предлагает пакта о ненападении. На Пекин компромиссы не распространяются. Одно из возможных объяснений состоит в том, что, в отличие от ситуации с Россией, США рассматривают войну с Китаем как гораздо более вероятный вариант и, возможно, даже неизбежный в какой-то момент.

Тем не менее несколько событий, произошедших после встречи Путина и Байдена в Швейцарии, продемонстрировало, что Москва и Запад по-прежнему считают друг друга противниками, и примирение будет нелегким. Почти одновременно с саммитом российский Тихоокеанский флот провел масштабные учения у Гавайев. Это были первые крупные военно-морские маневры России в Тихом океане с советских времен. 23 июня в рамках собственных учений НАТО в Черном море британский эсминец прошел недалеко от Крыма. Россия ответила предупредительным огнем.

В то же время Россия демонстрирует укрепление отношений с Китаем. В конце июня министр финансов России Антон Силуанов стал вторым членом российского кабинета министров, посетившим Китай с начала пандемии. Первым в марте страну постелил министр иностранных дел Сергей Лавров. Визит подчеркнул растущую зависимость России от финансового сотрудничества с Китаем.

В июне Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели переговоры по видеосвязи по случаю 20-летия подписания российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. После виртуального саммита было опубликовано объемное совместное заявление. В заявлении китайско-российское стратегическое партнерство рассматривается как форма межгосударственных отношений, которая ”не является военно-политическим союзом”, но фактически ”превосходит” традиционные союзы времен холодной войны. Формулировка кажется несколько амбивалентной и наводит на размышления, особенно учитывая, что в этом же заявлении содержится обещание укрепить военное сотрудничество России и Китая, в том числе за счет ”увеличения количества и масштабов совместных боевых учений”. Примечательно, что стороны посвятили киберпространству почти две страницы совместного заявления. Москва традиционно тесно сотрудничала с Пекином по вопросам интернета и управления данными, но теперь информационная координация вышла на новый уровень. Не исключено, что Москва согласилась поддержать инициативу Пекина по глобальным стандартам безопасности данных в обмен на признание Китаем в совместном заявлении особых прав России как главного прибрежного государства в Арктике.

Впервые Китай прямо признал Северный морской путь в Северном Ледовитом российским. Те, кто ожидали китайско-российского столкновения из-за Арктики, будут разочарованы.

Однако Россия имеет собственное видение Евразии, которое не во всем совпадает с видением Пекина. Заявление Путина и Си Цзиньпина также касается китайской инициативы ”Один пояс, один путь”, но она расценивается наравне с российским проектом Большого евразийского партнерства. Москва не хочет, чтобы интеграция в Евразии была излишне прокитайской, и настаивает на более сбалансированных договоренностях. Даже несмотря на то, что Москва признает реальность растущего экономического превосходства Китая, интеграция на суперконтиненте должна быть менее централизованной, более многосторонней и евразийской, при этом Россия хочет играть роль ключевого политического и дипломатического посредника.