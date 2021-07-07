Опасность погоды в Москве достигла оранжевого уровня

Сегодня в Москве объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за жаркой погоды, информирует Гидрометцентр России.

Ранее сообщалось, что сегодня столбики термометров в Москве поднимутся до 31 градуса, а в Подмосковье – до 30. Уточняется, что оранжевый уровень сохранится в столице до 18:00.

В погодном ведомстве напомнили, что при соответствующем уровне опасности есть вероятность стихийных бедствий.

Спасатели МЧС рекомендуют отказаться от длительного пребывания на солнце, а также использовать одежду светлых тонов и носить головные уборы.

Ранее сообщалось, что Москву ждет новая волна аномальной жары.