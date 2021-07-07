Ильхам Алиев подписал указ о новом делении экономических районов Азербайджана
Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня подписал указ о новом делении экономических районов Азербайджанской Республики.
Распоряжением азербайджанского лидера созданы Восточно-Зангезурский и Карабахский экономические районы.
Согласно указу, утверждено следующее деление экономических районов Азербайджана:
- Бакинский экономический район (город Баку);
- Нахчыванский (город Нахчыван, Бабекский, Джульфинский, Кенгерлинский, Ордубадский, Садаракский, Шахбузский и Шарурский районы);
- Абшерон-Хызынский (город Сумгайыт, Абшеронский и Хызынский районы);
- Горно-Ширванский (Агсуинский, Исмаиллинский, Гобустанский и Шамахинский районы);
- Гянджа-Дашкесанский (города Гянджа и Нафталан, Дашкесанский, Геранбойский, Гейгельский и Самухский районы);
- Карабахский (город Ханкенди, Агджабединский, Агдамский, Бардинский, Физулинский, Ходжалинский, Ходжавендский, Шушинский и Тертерский районы);
- Газах-Товузский (Агстафинский, Гедабейский, Газахский, Шамкирский и Товузский районы);
- Губа-Хачмазский (Хачмазский, Губинский, Гусарский, Сиязанский и Шабранский районы);
- Лянкяран-Астаринский (Астаринский, Джалилабадский, Лерикский, Лянкяранский, Масаллинский и Ярдымлинский районы);
- Центрально-Аранский (город Мингячевир, Агдашский, Гейчайский, Кюрамирский, Уджарский, Евлахский и Зардабский районы);
- Миль-Муганский (Бейлаганский, Имишлинский, Саатлинский и Сабирабадский районы);
- Шеки-Загатальский (Балакенский, Гахский, Габалинский, Огузский, Шекинский и Загатальский районы);
- Восточно-Зангезурский (Джебраильский, Кельбаджарский, Губыдлинский, Лачинский и Зангиланский райны);
- Ширван-Сальянский (город Ширван, Билясуварский, Гаджигабульский, Нефтчалинский и Сальянский районы).
Вестник Кавказа
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