В Израиле оценили отношения с Россией

Чрезвычайный и полномочный израильский посол в РФ Александр Бен Цви заявил о том, что отношения России и Израиля сейчас находятся на высочайшем уровне.

"На сегодняшний день, я думаю, наши отношения находятся на одной из самых высоких точек за всю историю", - сказал он в ходе торжественной закладки аллеи дружбы в инновационном центре "Сколково".

Дипломат также выразил уверенность, что ориентация на взаимное сотрудничество продолжится. "Надеюсь, что и дальше мы будем отмечать и 35 (лет), и 40, 50", - цитирует посла РИА Новости.

Сообщается, что в ходе церемонии дипломат посадил одно из 30 деревьев, символизирующих 30 лет с возобновления российско-израильских дипотношений.