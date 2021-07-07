Еврокомиссия повысила прогноз средней цены Brent на 2021 год на $5

Еврокомиссия изменила прогноз среднегодовой цены нефти марки Brent на 2021 год. Об этом говорится в распространенном сегодня летнем экономическом прогнозе ЕК.

В нем отмечается, что в 2021 году цена на нефть достигнет в среднем $68,7 за баррель. На это повлияют сокращение запасов, продолжающиеся ограничения добычи ОПЕК + и ожидаемое увеличение спроса на нефть во второй половине текущего года, пояснили в ЕК.

В прогнозе также сказано, что в 2022 году цена должна стабилизироваться на уровне $68,3 за баррель, передает ТАСС.

Напомним, весной Еврокомиссия ожидала, что цена нефти марки Brent в 2021 году составит $63,9, а в 2022 году - $61,6.